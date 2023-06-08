США все еще собирают информацию о случившемся на Каховской ГЭС. При этом Белый дом считает Россию ответственной за разрушения в Украине.

Об этом во время брифинга сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Эта плотина была под контролем России, и они несут ответственность за разрушения, причиненные этой войной. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это непростое время", – заявила спикер.

Также она сказала, что эта трагедия никогда бы не случилась, если бы РФ не устроила полномасштабное вторжение в Украину.

Война в Украине идет 470-й день. Мы следим за новостями 8 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 7 июня. После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн смазки с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии про структурную неисправность или атаку извне они считают возможными, но маловероятными.

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