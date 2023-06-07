У Украины на данный момент пока нет доказательств причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild.

"Какие доказательства мы можем иметь? Когда мы будем на месте, то соберем доказательства", – сказал Зеленский.

По словам украинского президента, к расследованию также должны быть привлечены международные эксперты.

Ранее Зеленский в том же интервью признался, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на прорыв дамбы Каховской ГЭС.

Ранее The New York Times приводила мнения экспертов, согласно которым Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии о структурной неисправности конструкции или атаке извне они считают возможными, но маловероятными. При взрыве изнутри для прорыва плотины потребовались как минимум сотни килограммов взрывчатки. Внешний взрыв бомбы или ракеты оказал бы на плотину лишь небольшое воздействие, и для достижения аналогичного эффекта потребовалось бы во много раз больше взрывчатого вещества, считают специалисты.

Между тем Украина уже обратилась в Международный уголовный суд в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС.

"Страна" анализировала, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.