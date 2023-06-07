Притопленные дома и пляжи. После подрыва Каховской ГЭС стремительно поднялся уровень воды в Николаеве. Видео
В Николаеве через день после подрыва Каховской ГЭС стремительно поднимается уровень воды.
Видео затапливаемого города публикует "Радио Свобода".
Жители Николаева говорят, что вода поднимается с каждым часом. На кадрах уже виден подтопленный дом, находящийся на прибрежной территории.
Официально мэр города Александр Сенкевич сообщил, что по состоянию на 15:00 уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 77 см.
"Заметно поднятие воды на пляжах Намыва, Корабельного района, микрорайона Соляные, в яхт-клубе, на отдельных участках Большой Коренихи, Широкой балки", - пишет мэр в Телеграм.
Город расположен в более чем 100 километрах от разрушенной Каховской ГЭС и стоит на другой реке – Южный Буг.
Ранее The New York Times приводила мнения экспертов, согласно которым Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии о структурной неисправности конструкции или атаке извне они считают возможными, но маловероятными.
Украина уже обратилась в Международный уголовный суд в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС.
"Страна" анализировала, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.