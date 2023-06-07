Эксперты заявили, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии о структурной неисправности конструкции или атаке извне они считают возможными, но маловероятными.

Мнения специалистов приводит газета The New York Times.

"Преднамеренный взрыв внутри Каховской плотины, скорее всего, привел к ее обрушению, как считают инженеры и эксперты по взрывотехнике. Они заявили, что разрушение конструкции или атака снаружи плотины возможны, но менее правдоподобны", - пишет газета.

Эксперты полагают, что в условиях боевых действий мало шансов на проведение независимого судебного расследования разрушения плотины, а имеющиеся доказательства очень ограничены. Но внутренний взрыв - наиболее вероятное объяснение разрушения плотины - массивной конструкции из железобетона, строительство которой было завершено в 1956 году.

Местные жители сообщили в социальных сетях, что они услышали мощный взрыв примерно в то время, когда плотина была прорвана, в 2:50 ночи 6 июня.

Взрыв в замкнутом пространстве, когда вся его энергия направлена на конструкции вокруг, наносит наибольший ущерб. Но и в этом случае, по словам экспертов, для прорыва плотины потребовались как минимум сотни килограммов взрывчатки. Внешний взрыв бомбы или ракеты оказал бы на плотину лишь небольшое воздействие, и для достижения аналогичного эффекта потребовалось бы во много раз больше взрывчатого вещества.

"Заряд взрывчатого вещества в боеголовке ограничен. Даже прямое попадание не обязательно разрушит плотину, она очень прочна", - сказал профессор инженерии и эксперт по взрывчатым веществам из Иллинойского университета Ник Глумак.

Издание напоминает, что в августе и осенью плотина уже подвергалась украинским обстрелам, а Россия в ноябре взорвала проезжую часть. Но тогда не было даже намёка на повреждения основной структуры.

Напомним, Украина и Россия обвиняют друг друга в подрыве ГЭС. США заявили, что пока не могут сказать, что там произошло.

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