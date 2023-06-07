Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС. Об этом сообщил советник генпрокурора Максим Попов в эфире телемарафона.

По его словам, Украина предоставила МУС "первичную информацию" по случившемуся на ГЭС.

Украина обвиняет в подрыве РФ. Россия в ответ утверждает, что дамбу разрушила Украина ракетным обстрелом.

Ранее "Страна" писала подробнее о версиях разрушения Каховской ГЭС и последствиях.

Напомним, полковник СБУ допустил, что Россия может попытаться взорвать и другие украинские ГЭС.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.