Президент Украины Владимир Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на прорыв дамбы Каховской ГЭС.

Об этом он сказал в интервью Bild.

По его словам, крупнейшие международные организации либо не дали ответа на запрос о помощи, либо он был по сути отказом "в дипломатических формулировках". Президент Украины заявил, что шокирован такой реакцией.

"То, что сейчас происходит, — это трагедия. Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа", — подчеркнул Зеленский.

"Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников. Это можно видеть с другой стороны. Вывезти людей из оккупированной части Херсонской области очень сложно", — добавил президент.

Ранее The New York Times приводила мнения экспертов, согласно которым Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии о структурной неисправности конструкции или атаке извне они считают возможными, но маловероятными.

Украина уже обратилась в Международный уголовный суд в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС.

"Страна" анализировала, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.