Президент Украины Владимир Зеленский провел "основательный телефонный разговор" с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом украинский президент сообщил в своем телеграм-канале.

Собеседники обсуждали ситуацию в Херсонской области, Зеленский передал Макрону список того, в чем нуждается страдающий от затопления регион.

"Рассказал о договоренности с МАГАТЭ и Рафаэлем Гросси ужесточить контроль на ЗАЭС. Договорились о продолжении оборонного сотрудничества, в том числе по защите нашего неба. Ожидаем скорейшее начало подготовки украинских пилотов. Обсудили форматы гарантий безопасности для Украины, ожидания от вильнюсского саммита НАТО и подготовку к Глобальному саммиту мира", – также сообщил президент.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, они обсудили идею создания международной комиссии по расследованию разрушения Каховской ГЭС.

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Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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