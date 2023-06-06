Подрыв плотины на Каховской ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.

"Отчеты военного командования. Подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность наших сил к дальнейшим действиям. Готовность – максимальная. Доклад разведки о ситуации на Каховский ГЭС. Главный вывод: подрыв был умышленным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники. В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории", – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате ее подрыва российскими войсками.

Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.

Также среди последствий ЧП на Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.

А экологи заявили, что разрушение Каховской ГЭС может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.

Мы подробно анализировали, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие будут последствия для хода войны и природы.