После предложения президента Турции Реджепа Эрдогана создать международную комиссию по расследованию Каховской трагедии (с участием ООН, Украины, РФ и Турции), стороны опубликовали свою версию разговора с Эрдоганом.

В версии разговора Зеленского с Эрдоганом не упоминается инициатива турецкого президента по созданию международной комиссии для расследования каховской катастрофы.

Зеленский пишет, что обсуждали последствия подрыва, он передал Эрдогану список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия и подчеркнул важность посреднической функции Турции.

По информации Кремля, президент РФ назвал разрушение Каховской ГЭС "варварской акцией Киева, осуществлённой с подачи западных кураторов". Он обвиняет Украину и Запад в курсе на эскалацию боевых действий. О предложении о создании комиссии Эрдогана также не упомянуто.

Напомним, что Эрдоган поговорил сначала с Зеленским, а потом с Путиным, и предложил обоим создать международную комиссию по расследованию подрыва ГЭС, "чтобы не осталось никаких сомнений".

Накануне Зеленский заявил, что подрыв Каховской ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать свои территории.

В Кремле заявили, что не подрывали Каховскую ГЭС.

Тем временем война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.