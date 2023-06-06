Президент Владимир Зеленский раскрыл механизм работы саммита мира, который хочет собрать Украина.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве.

По замыслу Киева, на саммите другие страны будут разрабатывать пошаговый план по каждому пункту украинской формулы мира. И с уже готовым документом они будут "давить на Россию", чтобы она этот план приняла, заявил президент.

При этом он признал, что собрать такой саммит - задача не из легких.

Ранее в Офисе президента рассказали, в чем будет заключаться цель саммита мира, который хочет организовать Киев, приурочив его к 500 дням с начала войны. Глава Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что саммит готовится, "чтобы не допустить появления других мирных планов, направленных на размывание единственно правильного пути к завершению войны".

Напомним, о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести в июле саммит "формулы мира", стало известно еще в конце мая.

Саммит мира - инициатива Украины по обсуждению мирного плана Зеленского. То есть это не переговорная площадка, поскольку участие России в нем не предусмотрено. Да и план Зеленского с требованием вывести российские войска на границы 1991 года для Москвы неприемлем.

При этом на саммит Украина планируется пригласить страны, которые не ввели санкции против РФ и выступают за скорейшее прекращение огня. В частности, Китай, Ватикан, Бразилию и Индию.