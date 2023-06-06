"Давить на Россию". Зеленский раскрыл механизм работы саммита мира, который хочет собрать Украина
Президент Владимир Зеленский раскрыл механизм работы саммита мира, который хочет собрать Украина.
Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве.
По замыслу Киева, на саммите другие страны будут разрабатывать пошаговый план по каждому пункту украинской формулы мира. И с уже готовым документом они будут "давить на Россию", чтобы она этот план приняла, заявил президент.
При этом он признал, что собрать такой саммит - задача не из легких.
Ранее в Офисе президента рассказали, в чем будет заключаться цель саммита мира, который хочет организовать Киев, приурочив его к 500 дням с начала войны. Глава Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что саммит готовится, "чтобы не допустить появления других мирных планов, направленных на размывание единственно правильного пути к завершению войны".
Напомним, о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести в июле саммит "формулы мира", стало известно еще в конце мая.
Саммит мира - инициатива Украины по обсуждению мирного плана Зеленского. То есть это не переговорная площадка, поскольку участие России в нем не предусмотрено. Да и план Зеленского с требованием вывести российские войска на границы 1991 года для Москвы неприемлем.
При этом на саммит Украина планируется пригласить страны, которые не ввели санкции против РФ и выступают за скорейшее прекращение огня. В частности, Китай, Ватикан, Бразилию и Индию.