В Офисе президента рассказали, в чем будет цель "Саммита мира", который хочет организовать Киев, приурочив его к 500 дням с начала войны.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью газете La Repubblica.

Он готовится, "чтобы не допустить появления других мирных планов, направленных на размывание единственно правильного пути к завершению войны", сообщил Подоляк.

Этот "единственно правильный путь" - формула Зеленского, уточнил советник. Напомним, она состоит в полном выводе российских войск из Украины в ее границах на 1991 год и только после этого - в переговорах.

"Именно с этой целью Украина инициирует проведение саммита мира в июле, озвученное на саммите стран G7 в Японии", - добавил Подоляк.

По его словам, над проведением мирного саммита работают представители Украины, стран G7 и Северной Европы. Также Подоляк отметил, что "присоединиться могут все страны, заинтересованные в возвращении мира к справедливым глобальным правилам".

"Круг участников постепенно расширяется и ожидается участие десятков государств демократического мира", - заявил Подоляк.

Россию на саммит приглашать не будут, добавил он.

Напомним, Зеленский охарактеризовал запланированный саммит "формулы мира" как "встречу для всех, кто хочет закончить войну".

Ранее в Офисе президента прокомментировали требования РФ для завершения войны и озвучили свои условия.

Тем временем война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

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