Блогер-астропсихолог из Днепра под ником Woman Elis вчера заявила, что плотину Каховской ГЭС взорвали не россияне.

Об этом она написала в своем Инстаграме.

"Там что-то не то с Каховской ГЭС. Не то, что пишут. Но про воду я писала позавчера. Подтопления будут. Наблюдаем. И это дело рук не русских. Просто контрнаступление надо же из-за погодных условий перенести", – написала вчера Woman Elis.

А сегодня она уже записала видео с извинениями. Астропсихолог попросила прощения за то, что "создала угрозу информационной безопасности".

Ранее мы рассказывали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогерше из Одессы Юлии Лозановой, более известной как Юлия Витязева. По данным СБУ, она одной из первых начала оправдывать россиян за подрыв Каховской ГЭС. В СБУ отметили, что сейчас Витязева живет на территории РФ. Блогерше грозит до 12 лет тюрьмы.

Сегодня The New York Times приводила мнения экспертов, согласно которым Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии о структурной неисправности конструкции или атаке извне они считают возможными, но маловероятными.

Украина уже обратилась в Международный уголовный суд в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС.

"Страна" анализировала, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.