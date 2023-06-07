Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал предпринимателя Илона Маска за то, что тот сделал в Твиттере репост видео знаменитого американского ведущего Такера Карлсона.

Критику Подоляк опубликовал в том же Твиттере.

Часто критикующий власти США Карлсон в новом ролике обвинил Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС. Он утверждает, что разрушение ГЭС больше вредит России, так как катастрофа ставит под угрозу снабжение водой Крыма. То есть, по его словам, ситуация выгодна Украине. Также он вспомнил прошлогодний обстрел дамбы Украиной и подрыв "Северных потоков", в котором прямо обвиняет Киев.

Маск репостнул это видео Карлсона с подписью, что хотел бы видеть у себя в соцсети разные мнения.

На это отреагировал Подоляк.

"Россия минирует шлюзы на оккупированной ГЭС и взрывает Каховскую плотину. Это аксиома. Некоторые мировые СМИ: "Кто виноват? Трудно сказать... Правды мы никогда не узнаем...". Хотя правда очевидна. Илон Маск: "Идея, давайте послушаем блог Такера Карлсона с теориями заговора, что это сделала сама Украина!" Это какая-то откровенная форма абсурда? Или это доказательство теории о том, что чем абсурднее ложь, тем легче ее продать?" - написал Подоляк.

Ранее The New York Times приводила мнения экспертов, согласно которым Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии о структурной неисправности конструкции или атаке извне они считают возможными, но маловероятными.

"Страна" анализировала, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.