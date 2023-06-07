Опубликовано новое вечернее обращение президента Украины. В нем он традиционно поднял актуальные темы текущей повестки дня.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Сообщил об эвакуации из затопленных районов Херсонской области, откуда вывезены более двух тысяч человек. Пообещал обеспечить водой все регионы, которые пострадали от прорыва дамбы на Каховской ГЭС.

Высказал претензии Красному Кресту, который не проводит эвакуацию на захваченной РФ части Херсонской области. По его словам, организация "разучилась спасать людей".

Сообщил о телефонных разговорах с президентами Турции и Франции.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.