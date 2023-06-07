Зеленский пообещал обеспечить водой все пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС регионы. Вечернее обращение
Опубликовано новое вечернее обращение президента Украины. В нем он традиционно поднял актуальные темы текущей повестки дня.
Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:
- Сообщил об эвакуации из затопленных районов Херсонской области, откуда вывезены более двух тысяч человек. Пообещал обеспечить водой все регионы, которые пострадали от прорыва дамбы на Каховской ГЭС.
- Высказал претензии Красному Кресту, который не проводит эвакуацию на захваченной РФ части Херсонской области. По его словам, организация "разучилась спасать людей".
- Сообщил о телефонных разговорах с президентами Турции и Франции.
Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.
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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.