Зеленский записал новое видеообращение. Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 4 июня.

Главное из заявлений президента:

  1. Сообщил о завершении спасательной операции в Днепропетровской области, где после удара ракеты обрушился дом. Пострадали 25 человек, из них пятеро - дети.
  2. Поднял вопросы депортации и гибели украинских детей.
  3. Рассказал о совещании с представителями силовых ведомств по поводу санкций и пообещал "шаги" в адрес тех, кто помогает России обходить ограничения.

Напомним, сегодня в Харькове открыли памятник детям, погибшим в результате вооруженной агрессии РФ. Монумент установлен на улице Сумской, возле Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества.

4 июня отмечается Международный день детей – невинных жертв агрессии, учрежденный Генассамблеей ООН. За время российского вторжения в Украине погибли 485 детей.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 50 батарей Patriot, чтобы люди перестали погибать от обстрелов. Также, по его словам, системы ПВО нужны Украине для контрнаступления.

 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться