Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 4 июня.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о завершении спасательной операции в Днепропетровской области, где после удара ракеты обрушился дом. Пострадали 25 человек, из них пятеро - дети. Поднял вопросы депортации и гибели украинских детей. Рассказал о совещании с представителями силовых ведомств по поводу санкций и пообещал "шаги" в адрес тех, кто помогает России обходить ограничения.

Напомним, сегодня в Харькове открыли памятник детям, погибшим в результате вооруженной агрессии РФ. Монумент установлен на улице Сумской, возле Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества.

4 июня отмечается Международный день детей – невинных жертв агрессии, учрежденный Генассамблеей ООН. За время российского вторжения в Украине погибли 485 детей.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 50 батарей Patriot, чтобы люди перестали погибать от обстрелов. Также, по его словам, системы ПВО нужны Украине для контрнаступления.