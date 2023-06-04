В Харькове открыли памятник детям, погибшим в результате вооруженной агрессии РФ. Монумент установлен на улице Сумской, возле Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества.

Об этом сообщается в Фейсбуке Харьковского горсовета.

Монумент авторства скульптора Михаила Ятченко изображает мальчика и девочку, взлетающих над взрывом на крыльях.

В открытии памятника приняли участие первая леди Украины Елена Зеленская, мэр Харькова Игорь Терехов, представители областных властей, общественности.

"Трудно открывать памятники погибшим. Особенно если эти погибшие – дети. Дети ведь должны жить! В XXI веке в Европе мы вынуждены говорить о защите наших детей от физического уничтожения. И в то же время наши дети – наша ответственность. Они – наше будущее, а мы – их настоящее. Поэтому мы сделаем его лучшим, безопасным, исполненным любви - даже посреди войны", - сказала Зеленская.

4 июня отмечается Международный день детей – невинных жертв агрессии, учрежденный Генассамблеей ООН. За время российского вторжения в Украине погибли 485 детей.

Ранее мы писали, что в результате вечерней ракетной атаки 3 июня в окрестностях Днепра погибла двухлетняя девочка.

А в Киеве 1 июня во время ракетной атаки погибла девятилетняя девочка, которая вместе со своей мамой не смогла попасть в закрытое убежище.