Памятник русскому писателю Льву Толстому перенесут с одноименной площади Одессы "в специально обустроенное музейное пространство под открытым небом".

Об этом сообщил директор городского департамента культуры Иван Липтуга в ответ на запрос активистов организации "Декоммунизация. Украина".

По его словам, решение об этом историко-топонимическая комиссия приняла на заседании еще 16 марта, но пока перенос не состоялся, поскольку для этого нужно решение депутатов Одесского городского совета.

Памятник из мрамора и гранита был открыт в Одессе в день рождения русского писателя 9 сентября 1968 года. Он входит в реестр монументального искусства местного значения.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе снесут памятник Максиму Горькому, который находится в парке, названном в честь писателя, на Черемушках. Бюст перенесут на другую локацию, как это уже произошло с памятниками Екатерине Второй и Александру Суворову.

Также в Одессе демонтировали мемориальную доску российскому полководцу Александру Суворову. Убрать мемориальную доску рекомендовала историко-топонимическая комиссия при Одесском горсовете.