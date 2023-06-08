Россияне знают, что мир проглотит все их действия в Украине.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

"Сейчас Россия обстреливает Херсон, который тонет, и прибрежные районы, где сейчас идет эвакуация. А знаете, почему на самом деле россияне чувствуют себя так свободно? Потому что прекрасно знают: что бы они ни сделали, это снова проглотят. И уже завтра в мировых медиа выйдет новость: "Что произошло? Украина говорит, что Россия обстреливает людей. Россия говорит, что это метеоритный дождь. Что это на самом деле? Трудно сказать. А теперь к новостям спорта…" Так, может, пора начать называть зло злом и перестать заглядывать в рот военным преступникам?" - говорится в сообщении советника Подоляка.

Напомним, в захваченных РФ Олешках Херсонской области из-за затопления города после прорыва плотины Каховской ГЭС погибли девять человек. Украинский мэр города Евгений Рыщук допустил, что жертв будет больше.

Ранее представители Украины и России обвинили друг друга в разрушении дамбы Каховской ГЭС на заседании Совбеза ООН.

Тем временем глава Херсонской ОВА Александр Прокудин раскритиковал людей, которые отказались от эвакуации из затопленных районов и ждут, что им привезут еду.