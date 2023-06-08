Девять человек погибли в захваченных РФ Олешках Херсонской области из-за затопления города после прорыва плотины Каховской ГЭС.

Об этом сообщил украинский мэр города Евгений Рыщук в эфире телемарафона.

По его словам, тела погибших выловили из воды. Мэр допустил, что жертв будет больше.

О первых жертвах наводнения (как раз в Олешках) стало известно вчера. Рыщук сообщил, что погибли три человека. Также он рассказал, что Олешки затоплены на 90%.

"Уровень воды сегодня в городе 2-3 метра. Дома затоплены почти под крышу. Кроме того, город Олешки имеет низины. Там уровень воды поднялся до четырех метров. То есть ситуация по подтоплению тяжелая", - сказал в среду городской глава.

А сегодня стало известно, что в Херсонской области под водой оказался уникальный дом-музей украинской художницы Полины Райко, который находится в оккупированных Олешках. Дом-музей затоплен на 99%, под крышу. Бабушек, которые смотрели за домом, спасли. Местный священник ухаживает за ними, узнала "Страна".

Ранее мэр пострадавшей от затопления Новой Каховки рассказал, что происходит в городе после катастрофы.