В Херсонской области под водой оказался уникальный дом-музей украинской художницы Полины Райко, который находится в оккупированных Олешках. Об этом "Стране" сообщил художник и представитель Херсонского благотворительного фонда им. Полины Райко Семён Храмцов.

"Дом-музей затоплен на 99%, под крышу. Бабушек, которые смотрели за домом, спасли - местный священник ухаживает за ними. Сейчас собираем средства для помощи. Часть отправим сейчас, часть - будем смотреть, какая будет ситуация с деоккупацией, будет ли возможность туда попасть, чтобы высушивать, как-то спасти дом от влаги. Там не было картин - повсюду были росписи: на потолке, на стенах, и часть фресок была на обоях. Вот с фресками на обоях будет плохо. А та часть фресок, которая на более-менее твердой штукатурке, есть шанс, что сохранится. Я ставлю на 70%, но даже если 50% сохранится - будет хорошо", - сообщил "Стране" Семён Храмцов.

По его словам, пока сложно сказать, подлежит ли дом-музей восстановлению.

"Мы пока не до конца понимаем, что произошло. Знаем только, что дом в воде. Одно дело - если вода плавно подошла и просто стоит, а другое дело - если идет течение и сносит все. Там вокруг еще деревья попадали. Есть вероятность, что когда мы сможем приехать на место, дома уже вообще не будет - его просто снесет. Только по кирпичикам собирать. А есть вероятность, что вода отойдет, и многое останется. Возможно, сохранится хотя бы потолок, если вода не дойдет до него", - добавил Семён Храмцов.

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