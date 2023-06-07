Министерство культуры Украины создало проект The Gaze, который анонсируется как "украинское иновещание на английском языке".

Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр культуры Александр Ткаченко.

По словам министра, ключевая задача The Gaze – стать "информационным пространством, где украинские нарративы, герои, истории будут органично представлены через темы и ценности, интересные и понятные широкой аудитории западного мира".

Пока на канале The Gaze в YouTube всего 430 подписчиков.

При этом у канала довольно странный формат: в видео под рубрикой "Hidden Angle" (скрытый угол) вместо ведущего в кадре сидит плюшевая утка по имени Ква.

Ранее мы писали, что министр культуры Александр Ткаченко предложил установить контроль над Telegram. По его словам, анонимные Telegram-каналы - это поле для "российских активностей". На вопрос о том, идет ли речь о запрете мессенджера, Ткаченко ответил, что речь об "определенном регулировании", и заявил, что по этому вопросу идут обсуждения. При этом позже он сказал, что в Украине не собираются закрывать Telegram.

Помимо этого, мы сообщали, что в YouTube и Facebook падает популярность телемарафона "Единые новости" и распространяющих его украинских телеканалов. По этому поводу Минкульт обращался к YouTube.