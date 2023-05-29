В Киеве на фасаде музея Михаила Булгакова обновили мемориальную доску. Оттуда убрали надпись на русском языке: "В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков".

В новой версии на украинском языке другая подпись: "В цьому будинку в 1906 - 1919 роках жив видатний киянин, лікар, письменник Михаїл Булгаков".

Музей писателя сообщил, что согласовал эти изменения со скульптором доски Анатолием Кущем.

По заявлению музея, текст на мемориальной доске решили изменить "по инициативе коллектива" и согласно закону об украинизации.

При этом уже новую мемориальную доску на фасаде дома-музея писателя Михаила Булгакова неизвестные облили красной краской.

Директор дома-музея писателя Михаила Булгакова Людмила Губианури в комментарии "Стране" сообщила, что музей не будет отмывать новую мемориальную доску писателю.

"Мы так и оставим. Это тоже коммуникация. Все ясно, почему так происходит, из-за чего. Историю не нужно запрещать, нужно объяснить, что такие личности, как Булгаков требуют объяснения, потому что это все равно наша история. Мы должны понимать, почему так получилось, почему были такие взгляды или не такие. Не все знают. Чаще всего, цитируют его произведения, не очень понимая, какой исторический контекст, что именно он писал, какие у него были политические взгляды", — говорит Людмила Губианури.

Напомним, в музее Булгакова плели маскировочные сети для ВСУ.

Ранее директор музея Булгакова Людмила Губианури рассказывала, почему музей хотели закрыть, а также о планах по его развитию.

Нацсоюз писателей Украины в августе 2022 года требовал закрыть музей Булгакова в Киеве. По мнению организации, литератор "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях".

Однако некоторые киевляне выступили против закрытия дома Булгакова. А министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что и его позиция по этому вопросу однозначна: "не стоит трогать музей Булгакова".