В Киеве в музее Булгакова плетут маскировочные сети для ВСУ. Посетителей приглашают присоединиться к этому процессу.

Ранее директор музея Булгакова Людмила Губианури в интервью "Стране" рассказывала, почему музей хотят закрыть, а также о планах по его развитию. В частности, по ее словам, сотрудники планируют модифицировать экспозиции и разработать новую концепцию.

Напомним, Нацсоюз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве. По мнению организации, литератор "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях".

Однако некоторые киевляне выступили против закрытия музея Булгакова. А министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что и его позиция по этому вопросу однозначна: "не стоит трогать музей Булгакова".

Он объяснил свою позицию тем, что Булгаков - киевлянин, а музей "точно не виноват" в некоторых нюансах мировоззрения писателя.

"Да, у него были в некоторых его произведениях, художественных, подчеркиваю, произведениях, реплики определенных героев относительно освободительной борьбы Украины в начале ХХ века. Но думаю, что музей здесь точно не виноват. Ни музей, ни памятник. Я думаю, что союзу есть чем заниматься, чем решать вопросы музея Булгакова", - сказал министр.