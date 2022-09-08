"Никогда не думала, что подобные скандалы могут принести такой результат. Наша страничка, сайт — настолько выросла аудитория! А в музее за три дня было в три раза больше людей. Они приходили, просто чтобы нас поддержать. Это тоже ответ — на призывы закрыть наш музей", — рассказывает "Стране" директор дома-музея Михаила Булгакова Людмила Губианури.

На прошлой неделе Нацсоюз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве. По мнению организации, литератор "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях".

Вместо музея Булгакова в том же здании Союз предложил открыть музей украинского композитора Александра Кошица — автора оркестровой аранжировки гимна "Ще не вмерла України", современник Булгакова, который, как считается, проживал в том же доме до писателя.

Дискуссии на тему "закрывать музей Булгакова или нет" разгораются все ярче, но вместе с тем выясняется, что вокруг личности Булгакова, его политических взглядов, его творчества и даже дома, в которой автор романа "Мастер и Маргарита" прожил часть жизни и где теперь расположен его музей, до сих пор остается много темных пятен.

В интервью "Стране" Людмила Губианури рассказала, как Булгаков через 40 лет после смерти спас свой будущий дом-музей от сноса, почему требования Союза писателей закрыть его музей предсказаны самим Булгаковым, был ли он действительно украинофобом и "чей" вообще Булгаков.

На музее Михаила Булгакова в Киеве барельеф с его изображением затянут черной пленкой. Фото "Страна"

— Обратила внимание, что бюст Булгакова на фасаде дома-музея заклеен черной пленкой. Это из-за скандала?

— Не только бюст, но и памятник Булгакову возле музея. Это из-за военного положения, чтобы их не повредили. Всякое же может быть. Со скандалом это не связано.

— Почему в таком случае не заклеен другой бюст на этом здании — композитора Александра Кошица?

— А пусть те, кто его туда вешал, его и заматывают.

— А кто его повесил?

— Это наши активисты — что хотят, то и делают. Никакого разрешения на установление памятной доски Кошицу на здании нашего музея не было. Пришёл такой музыкальный батальон, начали рассказывать, угрожать — они так решили. Ничего нельзя было сделать.

— Как давно на музее появилась памятная табличка с Кошицем?

— Совсем недавно, осенью прошлого года. Если бы Кошиц действительно жил в этом доме, нашей радости не было бы границ. Мы бы нашли место для Кошица, это так интересно. Тем более, что сестры Булгакова пели в его хоре (Кошиц и Булгаков жили в Киеве в одно время и вероятно были знакомы — Ред.). У нас есть письма об этом, мы бы, конечно, рассказывали об этом. Но Кошиц здесь не жил. Нельзя врать о том, что касается истории.

— Почему тогда многие считают, что Кошиц жил в том же доме, где Булгаков?

— Из-за ошибки в справочнике. Кошиц тоже жил на Андреевском, но не в этом доме, а по другому адресу — под номером 22. И Кошиц в своих воспоминаниях сам пишет об этом доме №22. И этот дом сейчас существует. Так почему бы там не сделать музей?

В Киеве памятник Булгакову возле его дома-музея обтянули лентой и защитили мешками с песком. Фото "Страны"

— Почему, с вашей точки зрения, именно на музей Булгакова сегодня обрушилось столько критики? Есть ведь и другие "спорные" писатели в культурном пространстве Украины и России.

— Булгаков сам о себе сказал, что он — сатирик. У него есть известная фотография, где он с моноклем на одном глазу — таким образом он подчеркивал, что глаз — его главное оружие. Его острый сатирический взгляд. Во все времена власть не воспринимала Булгакова. Помню, когда музей только открылся, к нам приходили коммунисты и кричали, что Булгаков поносит советскую власть. Потом к нам приходили священники и говорили, что Булгаков все сделал не так с Библией в "Мастере и Маргарите". Это постоянно происходит, понимаете?

Михаил Булгаков, портрет с моноклем

— А сегодня? Выходит, к Булгакову снова ворвался "коллективный Аллоизий Могарыч" (персонаж "Мастера и Маргариты", написавший донос на Мастера и поселившийся впоследствии в его квартире — Ред.)?

— Многие подметили, что Союз писателей обиделся на то, как Булгаков описывает МАССОЛИТ (объединение литераторов в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", аллюзия на Союз писателей в СССР — Ред.). Это, на самом деле, очень смешно. К слову, все союзы писателей в свое время отбирали дома у хозяев. Они отобрали дом у Либермана (здание на Банковой в центре Киева, где сейчас находится союз писателей Украины — Ред.). А сейчас хотят и дом Булгакова отобрать. То есть, они повторяют события столетней давности и сами даже не отдают себе отчет, насколько это смешно.

— И все же. Какова вероятность того, что на этот раз, с учетом накала эмоций на фоне войны с Россией, попытка запретить Булгакова, как российского писателя, и закрыть его музей в Киеве увенчается успехом?

— Почему Булгаков такой привлекательный? Он мифотворец. Он создал очень красивый миф про наш город Киев, и очень красивый миф про наш дом, где находится музей. Поэтому люди все время цитируют Булгакова — как он красиво описал Киев, и они хотят приходить в его дом, потому что тема сохранения этого дома всегда актуальна. И сегодня, во время войны, особенно. Потому что сейчас мы все в Украине сохраняем наши дома, наши семьи, наши традиции. Наш главный герой, главный экспонат нашего музея — это именно дом.

Усадьба Листавничего на Андреевском спуске, в которой сегодня расположен музей Булгакова

— К слову, о доме. Сейчас звучат предложения вместо музея Булгакова создать на его месте музей либо первого хозяина усадьбы Василия Листавничего, либо композитора Александра Кошица. Как вы относитесь к подобным предложениям?

— Увидела буквально сегодня один интересный комментарий на эту тему. Человек написал: "А какая разница, жил там Кошиц или нет? Кошиц был известным композитором, а Булгаков даже на гитаре плохо играл". Понимаете уровень?.. Ну, что это такое, просто обнять и плакать хочется. Дело в том, что что если бы не Булгаков, сейчас этой усадьбы в Киеве просто не было бы.

— О чем вы?

— Когда в 1980-х годах из этого дома начали отселять жителей — а тогда здесь была коммуналка, — отселяли их потому, что дом был в ужасном состоянии, его собирались разрушать. И именно благодаря тому, что Булгаков в тот момент набирал всемирную популярность, к властям начали обращаться международные ассоциации, подключились киевляне, и все-таки этот дом удалось сохранить. В 1989-м году появился приказ о создании музея, потом шла реставрация. И в 1993 году музей открыл двери для посетителей. Это очень важный момент, который многие упускают: усадьбу удалось сохранить только благодаря Булгакову. Других подобных усадьб в Киеве, помимо этого дома, к сегодняшнему дню вообще почти не осталось.

Веранда в доме Булгакова в Киеве. Фото: "Страна"

— Что вы отвечаете тем, кто призывает закрыть музей?

— Музей Булгакова — это намного шире, чем музей одной личности. Это музей Киева. Усадьбе, в которой расположен музей, 130 лет. Этот дом видел все события, которые нас волнуют, которые важны для нас. Это страница нашей истории. Если эту страницу вырвать, книга будет неполной. Через Булгакова, через его произведения, документы, нашу коллекцию мы можем рассказать о многом интересном, что происходило в нашем городе, в науке, в культуре, в личной жизни.

Кроме того, многие музеи — и музей Булгакова тут не отстает, — это уже давно площадки для проведения разноплановых культурных мероприятий, имеющих отношение не только к Булгакову, а к культурному пространству в целом. Мы проводили проекты с современными художниками, поэтами, композиторами, музыкантами международного уровня. На них приезжали из абсолютно всех стран — от Франции до Австралии. Приезжают со всего мира, чтобы выступить в нашем музее. Этот музей — современный центр современной культуры.

— Булгаков ведь не единственный писатель с противоречивыми взглядами, который родился и долгое время жил в Украине, но был тесно связан сначала с Российском империей, затем с СССР, а также писал по-русски. Но почему сегодня именно к Булгакову столько претензий?

— Булгаков известен во всем мире. Нам говорят — Булгакова переводили, потому что Советский Союз давал на это деньги. Конечно, потом, когда его стали печатать после запрета, это так. Но сейчас вся Европа переводит Булгакова, весь мир. Они же очень прагматичные. Если бы книги Булгакова не покупали, они бы этим не занимались. Мы собираем переводы Булгакова на языки мира. Он переведен на 50 языков, а самих переводов — в тысячу раз больше, и постоянно появляются новые. Булгаков стал туристическим магнитом. И когда люди из Европы приезжают, они хотят найти что-то, что их объединяет с Украиной. Если бы они хорошо знали других наших писателей — они бы с удовольствием ходили в дома-музеи других писателей. Если бы Украина занималась этим. Но Украина не популяризировала их. В отличии от россии, которая всегда использовала культуру как свое оружие.

— Что вы имеете в виду?

— В России постоянно делали роскошные выставки, экспозиции, музеи, приглашали всех, ездили с ними по всему миру. Поэтому сейчас весь мир знает про их культурное поле. Извините, а кто мешал это делать Украине? Вот говорят — сделайте музей Кошица. Да, конечно, должен быть музей Кошица, потому что это уникальная личность. Но почему нет до сих пор музея Кошица? И почему нужно один музей закрыть, чтобы там сделать музей другому человеку? Это что-то такое советское, я даже не знаю, как это назвать.

Михаил Булгаков

— Один из главных аргументов тех, кто требует закрыть ваш музей — тезис о том, что Булгаков был украинофобом. Чтобы окончательно расставить точки над "і" — это правда или тоже миф вроде того, что в том же доме жил Кошиц?

— Это непростой вопрос. Что мы имеем? Есть роман "Белая гвардия", пьеса "Дни Турбиных" и рассказы вокруг "Белой гвардии", потому что Булгаков собирался из нее делать трилогию. Главные герои этих произведений — это люди, которые готовы защищать Киев от большевиков, но не готовы воспринимать Украину как независимое государство. Это империя, и это абсолютно имперские люди. И такое же у них отношение к украинскому языку. Безусловно, все это есть. Но мы это знаем через реплики героев Булгакова. А если мы очень внимательно читаем "Белую гвардию", то видим, что там есть еще взгляд рассказчика — и там абсолютно другие интонации.

— Какие? Можно пример?

— То, как Булгаков описывает парад Петлюры на Софийской площади, будто бы он смотрит на это сверху, с высоты — это очень красиво. Там абсолютно другая тональность. Это эпичное описание масштабной силы. Это не что-то, над чем иронизирует Булгаков — он, возможно, даже завидует. Как писал сам Булгаков, он хотел стать "над схваткой". Его герои высказывают разные мнения, а от автора есть пассажи о том, как он любит Украину. Булгаков не писал об Украине с насмешкой.

Директор музея Булгакова Людмила Губианури. Фото: Фейсбук

— А если говорить о личных письмах, документах Булгакова — прослеживается ли там политическая позиция писателя по поводу Украины?

— Что касается его личных воспоминаний, документов, — нигде Булгаков ничего не говорил против Украины или против украинского языка. Скорее всего, герои "Белой гвардии" ментально были ему близки. Но нужно учитывать, что это было 120 лет назад — он жил в других условиях, это была абсолютно другая страна. И такие взгляды были свойственны тогдашней киевской интеллигенции. Ну, что же вы хотите — сколько лет прошло, а мы и сейчас боремся за свою независимость.

— Как вы относитесь к тому, что большинство произведений Булгакова убрали из школьной программы?

— Я в целом не поклонница школьной программы. Но мне кажется, что "Мастер и Маргарита" лучше подходил к школьной программе, чем "Собачье сердце". Дети этот роман воспринимали как фэнтези. Там есть разные сюжетные линии: кому-то интересна любовная линия, кому-то библейская, и каждый может оттуда что-то для себя отобрать. А "Собачье сердце" невозможно понять вне контекста, не понимая, о чем это. Кроме того, "Мастер" дважды переведен на украинский язык. А "Собачье сердце" — нет.

— Роман "Собачье сердце" не переведен на украинский?

— Да, украинского перевода нет. Таким образом, чтобы получить хорошую оценку, дети должны читать произведение на русском языке. Могли бы "Собачье сердце" вообще из школьной программы убрать, никто бы не пострадал от этого.

— С учетом скандала вокруг музея Булгакова, планируете ли вы модифицировать экскурсии? Например, больше рассказывать о противоречивости политических взглядов Булгакова — в частности, о его отношении к независимости Украины? Если музей не закроют, конечно.

— Однозначно. Только начинать нужно не с экскурсий, а с новой экспозиции. А для этого необходимо разработать новую концепцию. Сейчас, во время войны, это очень сложно делать. Потому что, честно говоря, мы еще не знаем, на каком мы свете. Надо пережить войну, и может, сама война нам подскажет, каким должен быть современный музей послевоенного времени. Нужно дождаться. Мне очень интересно, чего от нас хочет общество? Что ему интересно? Мастер? Или история усадьбы? И семья Булгакова как одна из тех, кто жил в этой усадьбе? Это только концепция. А для новой экспозиции нужны колоссальные финансы. Разве мы можем сейчас на это рассчитывать во время войны? С финансами сейчас беда. Когда нам пишут, что нам нужно набрать "современных менеджеров", чтобы они сделали музей "как надо" — мне смешно. Какой менеджер пойдет на 4 тысячи зарплаты? Люди пишут что-то такое, абсолютно не понимая, о чем.

С начала войны в музее Булгакова плетут маскировочные сетки для ВСУ

— А после 24 февраля и после скандала какие-то изменения в музей вы внесли?

— У нас сейчас нет старой экспозиции, она почти вся убрана из-за войны. Сейчас мы работаем в формате выставок, у нас представлена история усадьбы "от" и "до". Музеи сейчас почти не имеют возможности работать из-за военного положения и угрозы потерять коллекции. Мы проводим экскурсии только три дня в неделю — в пятницу, субботу и воскресенье. А все коллекции спрятаны в надежном месте.

— Директор музея Примаченко в Иванкове рассказывала в интервью "Стране", что не получила от Минкульта никаких инструкций о том, как и где спрятать экспонаты, когда началась война. В результате в первые же дни вторжения музей сгорел полностью почти со всей коллекцией, а картины Примаченко чудом удалось спасти из огня в последний момент. А вы получили какие-либо инструкции от властей по сохранению экспонатов?

— Постфактум. Когда мы сами уже все сделали.

— Среди полемики вокруг Булгакова звучат мнения, что Украине стоит отказаться и от него, и от других известных личностей, которые творили на территории Украины, но были тесно связаны с Российской империей, СССР. Согласны ли вы с таким подходом?

— Нет, я считаю, нужно бороться за них. Как только мы начинаем погружаться в любую личность в культурном пространстве Украины, кто бы это ни был, мы понимаем, что у этого человека сложная судьба, мягко говоря. Ко всем писателям можно бесконечно предъявлять претензии, и к украинским тоже. Потому что мы все были в одном советском или имперском пространстве. Абсолютно к каждому можно прицепиться. Я уже не говорю о том, что наши архитектурные памятники очень часто были построены потому, что какой-то российский царь решил это сделать. Это касается и Андреевской церкви, и многих других. Они были сделаны по заказу императоров и императриц. Так что нам теперь — от них отказываться или что? Я за то, чтобы свое присваивать себе. Россияне даже Нико Пиросмани назвали российским художником, присвоили себе Айвазовского, множество украинских художников и писателей. Мы всех будем отдавать? Будем "чистить" наши ряды? Так можно продолжать до бесконечности. Кто же останется тогда?

— Возможно, нынешние споры вокруг Булгакова вызваны тем, что на фоне войны у многих украинцев возникает эмоциональный запрос на максимальное отдаление от всего, хоть отдаленно связанного с Россией?

— Война — абсолютно неподходящая ситуация для таких вещей. Во время войны нужно делать все, что нас объединяет, а не разъединяет. Знаете, сколько времени мы потратили на участие во всех этих спорах вокруг Булгакова? Сколько энергии и сил? Вот зачем это? Мы, например, в музее плетем маскировочные сетки для ВСУ — я могла столько сеток наплести за это время, но я даю интервью. Давайте дождемся победы и потом будем решать, как нам обустроить Украину.

А союз писателей я приглашаю к нам в музей — плести вместе с нами сетки для ВСУ.

В музее Булгакова сегодня плетут маскировочные сетки и организовывают сборы в поддержку ВСУ. Фото: "Страна"

— Насколько все же реальна угроза закрытия музея?

— Мы не собираемся отступать. В свое время мы до конца терпели статью Оксаны Забужко про Булгакова, а это был 2015 год, война, и нам очень не хотелось устраивать международный скандал. Так и сейчас мы просто держим себя в руках, чтобы не сделать из этого международный скандал.

— Что вы имеете в виду?

— Сколько людей нам пишут из разных уголков мира, что они готовы нас поддержать, спрашивают, к кому обращаться… Мы говорим: спокойно, не нужно. Но это же удар по имиджу Украины в первую очередь. В цивилизованном мире просто не понимают, как это — закрывать музеи? Есть музей Джека Потрошителя — так что, это значит, что они там рассказывают, какой он был чудесный? Есть музей туалета — и что, это музей, прославляющий физиологические потребности? Музей — это не церковь. Это место истории. Мы должны рассказывать историю.