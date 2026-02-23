Анализируем итоги 1461-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня Сырский впервые подтвердил контрнаступление ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

"Наши воины не только держат оборону, но и успешно действуют в наступательной операции. С января этого года на Александровском направлении группировки ДШВ и смежные подразделения возобновили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами", - заявил главком.

Также об этом сегодня в очередной раз упомянул Зеленский. Правда, он заявил о 300 освобожденных квадратных километрах - то есть, меньше, чем у Сырского. На уточняющий вопрос, что карта Deep State этого продвижения не отображает, он добавил: "Мало кто знает, что там действительно происходит. Это верно".

Заявления о том, что Украина освободила 300 квадратных км территории, Зеленский впервые сделал еще в пятницу. Хотя о контратаках ВСУ на этом направлении российские паблики писали еще с позапрошлой недели.

При этом основной украинский OSINT-источник - военный паблик Deep State - не показывает настолько крупных, как говорит президент, продвижений ВСУ с момента, когда начались украинские контратаки (то есть, примерно с 7-8 февраля).

Наиболее успешным оказался участок севернее Гуляйполя, где украинские войска перевели в серую зону окрестности нескольких сел под Великомихайловкой. При этом серая зона на карте Deep State не равносильна освобождению.

Второй участок, где DS зафиксировал положительную для ВСУ динамику - южнее Запорожья. Там украинские войска срезали небольшие российские вклинения у сел Приморское и Лукьяновское.

Впрочем, масштабы этих продвижений не дают повода говорить о каком-либо переломном успехе. Ни статегически, ни оперативно-тактически картина на этих фронтах не поменялась.

Также о том, что речь не идет о полноценном контрнаступлении, а действия ВСУ является попыткой затормозить наступление россиян сообщали и украинские эксперты.

Российские военные паблики пишут, что контратаки украинских сил в последние дни остановлены, и армия РФ снова начала свои атаки - как к югу от Запорожья, так и на Гуляйпольском направлении.

В то же время, заявление Зеленского об освобождении 300 квадратных километрах уже раскритиковала нардеп Марьяна Безуглая. "Зачем врать? Какие 300 км?" - написала она. По ее оценке, на фронте имели место "отдельные, нестабильные успехи - это возвращение утраченного, возвращение с большими потерями".

На других участках фронта идет продвижение РФ. За выходные Deep State зафиксировал несколько продвижений к северу от Покровска (район Гришино).

Сырский в субботу заявил, что Украина все еще контролирует северную часть Покровска. Однако с этим не согласился украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

"Не знаю, какой Покровск ещё удерживается, по словам господина Главнокомандующего, но в Покровске Покровского района Донецкой области контроля уже нет никакого. Малые пехотные группы с нашей стороны там присутствуют, но их действия носят рейдовый характер, без закрепления и, соответственно, без контроля позиций/зданий/территорий. Основные бои преимущественно продолжаются на окраинах, на подступах, но уже не в самом городе", - написал Мирошников.

По его словам, главные бои происходят в районах Родинского, Светлого и Гришино "с тенденцией к ухудшению и проседанию вследствие реализации противником очень большого преимущества в личном составе и средствах поражения".

По данным Deep State, практически весь Покровск находится в "красной зоне", за исключением одной из северных окраин, которая остается в серой зоне.

Также россияне продолжают продвигаться на Славянском направлении.

За выходные они прошли вперед как по трассе Бахмут-Славянск, так и к западу от Северска.

Отметим, что на этих направлениях россияне продвигаются практически ежедневно (это заметно и на видео с динамикой линии фронта за месяц).

Также россияне продолжают "поджимать" приграничные территории в Сумской области. Армия РФ закрепилась на еще одном участке - в селе Покровка к востоку от Сум, сообщает Deep State.

В ночь на воскресенье Россия нанесла комбинированный удар по Украине - около 300 дронов и 50 ракет. Пострадали предместья Киева, обломки упали на дома в Софиевской Борщаговке. Удар наносился в том числе по энергетике.

Проблемы с Венгрией и Словакией

Сегодня Венгрия и Словакия реализовали свои угрозы в адрес Украины.

Будапешт заблокировал решение ЕС о выдаче Киеву кредита в 90 млрд евро, а также введение нового пакета европейских санкций против России. А словацкий премьер Фицо заяви, что его страна останавливает экстренные поставки электроэнергии в Украину.

И то и другое крайне тревожные новости для украинских властей.

Особенно что касается кредита, на который Киев возлагает огромные надежды в плане покрытия дефицита бюджета и закупок оружия.

Правда, до апреля в украинской казне деньги есть. А в апреле в Венгрии состоятся парламентские выборы, на которых, как рассчитывает Зеленский и руководство ЕС, партия Орбана проиграет и он лишится власти.

Но такой результат совсем не гарантирован.

То есть, ситуация с финансирование пока серьезно подвисла.

Напомним, все эти меры Венгрия и Словакия предпринимают с требованием восстановить поставки нефти через Украину по трубопроводу "Дружба". Киев заявляет, что он был поврежден российским обстрелом. Но Орбан считает, что обман и, на самом деле, нефтепровод может нормально работать, но Киев специально остановил прокачку нефти, чтоб создать трудности для венгерского правительства накануне выборов.

Сможет ли Украина отказаться от бусификации?

Президент Зеленский сегодня заявил о том, что хочет перенять опыт Путина и создать контрактную армию. Финансировать выплаты военным он предложил странам Европы. В таким случае Украина, по словам Зеленского, сможет уйти от принудительной мобилизации.

"Когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию – или когда мы переведем нашу армию – с мобилизации на контракты. То же самое, что делает Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы тоже хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока что не финансируют", - сказал Зеленский.

Также сегодня министр обороны Федоров в очередной раз анонсировал некую масштабную реформу в работе ТЦК и мобилизации в целом.

Подробностей Федоров не привел. Но, судя по заявлению и его, и Зеленского, на Банковой хотят поменять подход к формированию армии, видя нарастание сопротивления общества принудительной мобилизации, а также из-за неспособности "достать" 2 миллиона (только по официальным данным) "ухилянтов" и сотни тысяч "бусифицированных", ушедших в СЗЧ.

О подобных планах, правда, без конкретики, сообщал и сам президент в конце января, давая поручение новому министру обороны "решить вопрос" с "бусификацией" (Зеленский использовал тогда именно это слово, хотя ранее оно на официальном уровне считалось "продуктом российского ИПСО"). И с тех пор Федоров уже несколько раз обещал, что скоро будут новые решения.

По курсирующей в военных и правительственных кругах неофициальной информации, обсуждается новая схема формирования ВСУ, которая состоит из двух ключевых частей.

Первое – увеличение денежного довольствия военных, чтоб завлекать в армию по финансовым мотивам. Обсуждаются следующие меры:

- увеличение зарплат военным в тылу до 50 тысяч гривен. Это почти в 2,5 раза больше в сравнении с нынешним уровнем и почти в 2 раза больше средней зарплаты в экономике. Как мы уже писали, низкий уровень зарплат военных в тылу (напомним, их понизили примерно в 2 раза в начале 2023 году) является одной из причин ухода бойцов в СЗЧ, так как на гражданке, будучи даже на нелегальном положении, они могут заработать больше. Ненамного выше, к слову, сейчас и зарплаты офицеров в тылу – в районе 25 тысяч гривен.

- увеличение боевых выплат с нынешних 100 тысяч гривен до 150 тысяч.



- введение крупных единовременных "подъемных" при заключении контракта, как это практикуется в России.



В то же время, реализация данных идей упирается в финансовые возможности. Это очень крупные дополнительные расходы бюджета. Их могут обеспечить только западные партнеры через значительное увеличение программ помощи, в сравнение с теми, что уже утверждены. Об этом, собственно, сегодня прямо сказал Зеленский, предложив Европе взять эти расходы на себя - и констатировав, что пока Запад на это денег не дает.

То есть, с партнерами еще нужно договориться по дополнительным деньгам, при том, что и уже утвержденный кредит от ЕС на 90 млрд евро пока под вопросом – Венгрия его блокирует.

Второй пункт – переход на контрактную систему с ограниченными сроками службы, чтоб решить одну из главных проблем, которая порождает нежелание идти в армию: бессрочность службы во время войны.

Правда, этот вопрос изначально встречал неприятие армейского командования, так как ограничение сроков службы может привести к массовому увольнению бойцов, как только у них закончится контракт. Поэтому рассматривались различные "полумеры", которые еще в ноябре прошлого года озвучил тогдашний министр обороны Шмыгаль. Он анонсировал "переход на контрактую систему" (в том числе и для действующих военнослужащих), которая в его изложении, однако, не содержала реальных граничных сроков службы. Она давало право тем, кто заключили двухлетние контракты по их истечению получить отсрочку на 12 месяцев от новой мобилизации. То есть, по этой системе предлагается лишь, по сути, годичный отпуск для контрактников. Еще одной обсуждаемой идеей было введение граничных сроков службы в 2-3 года. Для новобранцев – с момента заключения контракта. Для действующих военных – с момента вступления в силу нового порядка. Но и эта схема вызывает споры, так как неизвестно, сколько еще продлится война. К тому же подобный подход явно несправедлив по отношению к тем, кто уже служит.

Другими словами, пока вопрос внедрения новых принципов формирования армии упирается, с одной стороны, в дополнительное финансирование, с другой стороны – в дискуссию на тему "как перейти на контракт с граничными сроками, но при этом не потерять войско".

Между тем, в России, на опыт которой ссылается Зеленский, в последние месяцы происходят очень важные изменения в плане найма новобранцев в действующую армию. Причем их почти не обсуждают в Украине, хотя они могут серьезно повлиять на ход событий.

Речь идет о формировании в РФ новых войск беспилотных систем. Туда сейчас идет набор на контракт всех желающих (причем в отдельных регионах зазывают как мужчин, так и женщин).

При этом, что принципиально важно – контракты с конкретным сроком. Минимум – один год, после чего можно уволиться со службы. Исходя из открытой информации, "дроноводам" предлагают зарплату 210 тысяч рублей в месяц (2,75 тысяч долларов) плюс бонусы до 500 000 рублей за выполнение задач (6,5 тысяч долларов), единовременную выплату 3 миллиона рублей (39 тысяч долларов).

То есть, это очень неплохие условия, на которые могут пойти многие. При том, что операторы дронов – это важнейшая составляющая обеих воюющих армий. Именно они определяют сейчас расклад сил на поле боя.

Естественно, они также могут погибнуть (более того, "охота" за операторами противника находится сейчас в фокусе внимания и для украинцев, и для россиян), однако риск значительно ниже, чем для обычных штурмовиков.

То есть, если для пехоты контракты с граничными сроками службы действительно создают риск массового увольнения бойцов после их истечения без каких-либо гарантий притока аналогичного числа новобранцев, то по операторам дронов постоянный поток и ротацию обеспечить можно даже с ограниченными сроками службы.

В украинских же войсках все служат бессрочно, что, как писалось выше, является одной из главных причин, по которой от мобилизации пытаются уклониться. Исключение - лишь молодежные контракты 18-24, по которым срок службы составляет 2 года в БПЛА и год в других родах войск. Хотя и для них "граничные сроки" понятие условное. После окончания контракта парни получают лишь отсрочку в 12 месяцев от мобилизации. То есть, через год их могут снова отправить на фронт.

В то же время, не исключено, что, оценив российский опыт, украинские власти могут также ввести граничные контракты для операторов БПЛА.

Правда, в Украине есть и другой тренд. Многие военные призывают решать проблемы с набором в армию не путем послаблений по мобилизации, а наоборот - путем резкого ее ужесточения. Сегодня большой резонанс вызвало заявление командира батальона "Братство" Алексея Середюка, которое опубликовал (но потом удалил) Киевский областной ТЦК.



"Мы же все понимаем, что в критический момент (к сожалению он наступит) дело мобилизации будет проводиться боевыми батальонами ВСУ", - заявил Середюк, добавив, что в прифронтовой зоне его батальон уже "выгребает из домов всех уклонистов на пути".

Также постоянно муссируется вопрос о необходимости снижения возраста мобилизации.

Однако Зеленский, судя по его заявлениям, все ж таки пытается придумать как помимо кнута предложить мобилизованным и пряник. И вряд ли дело в подготовке к выборам, на что часто списывают такую риторику. По поступающим с Банковой сигналам, ни к выборам, ни к скорому завершению войны президент вовсе не готовится. Но, судя по всему, он ощущает, что ресурс терпения общества по поводу "бусификации" на пределе, также как и возможности ТЦК и полиции принудительно обеспечить приток новобранцев в армию, а потом отловить их из СЗЧ.

Однако, будет ли этот "пряник"- зависит не столько от Зеленского, сколько от того, дадут ли еще дополнительные деньги европейские партнеры. Да и вообще от того, что будет происходить с бюджетом в условиях постоянных ударов россиян по инфраструктуре и промышленным объектам.

И если война затянется, а денег больше не станет, то изменения по мобилизации будут двигаться не в сторону "граничных сроков службы" и прочих "пряников", а в направлении, которое описал Середюк из "Братства".

Теракт во Львове

В ночь на воскресенье в центре Львова раздались два взрыва.

По данным прокуратуры, после полуночи в полицию поступил звонок о проникновении в магазин на улице Данилишина, 20. После прибытия патруля прогремел взрыв. Когда на место приехал второй экипаж, произошел еще один взрыв.

Погибла полицейская, несколько правоохранителей получили тяжелые ранения. Пострадали также и гражданские - всего порядка 25 человек.

Позже выяснилось, что исполнителем теракта оказалась 33-летняя жительница Ровенской области Ирина Саветина. Ее задержали в тот же день в одном из райцентов Львовской области.

Ирина Саветина, устроившая взрывы во Львове

Саветина сказала на допросе, что по указанию "куратора" изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

Полиция показала видео закладки взрывного устройства.

Сегодня суд арестовал Саветину. Во время слушаний она расплакалась и заявила, что не знала, что закладывала взрывчатку.

Вполне возможно, что Саветину использовали втемную. Сегодня стало известно, что по этому делу задержали жительницу Харьковской области, которую подозревают в активации детонатора для взрыва.

Власти Украины обвинили в теракте российские спецслужбы. Саветина в суде заявила, что общалась по Телеграму с человеком, который представлялся Марком.

После этого в Украине призвали запретить этот мессенджер. "Теракт во Львове снова ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах", — написала замглавы Офиса президента Ирина Верещук в своём телеграм-канале.

По словам Верещук, "враг системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов". Она отметила, что произошедшее — это "очередное напоминание подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны".

"Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать", — добавила замглавы ОП.

Почему в Украине звучат призывы к запрету Telegram, но власть не торопится этого делать, мы анализировали здесь.

Отмена тарифов Трампа и ее последствия для мира

Решение Верховного суда США отменить большинство введенных Трампом пошлин против импортных товаров наносит по президенту Америки удар колоссальной силы. В первую очередь удар политический.

Трамп, безусловно, может и далее вводить пошлины, используя для этого другой правовой механизм, чем тот, что заблокировал суд (что президент уже и делает). Однако нет никаких гарантий, что и это решение Трампа не будет затем отменено в судебном порядке. Кроме того, многие другие механизмы введения пошлин на импорт более трудоёмки, так как требуют проведения предварительных расследований или же согласования с конгрессом.

И потому решение суда, вероятно, будет иметь крайне серьёзные последствия для президента Трампа и в целом США.

Пошлины, которые вводил Трамп, были ключевым элементом его глобальной стратегии по решению главных проблем США для сохранения их глобального лидерства в мире. Ограничивая импорт и навязывая другим странам неравноправные торговые договоры, Трамп пытается вернуть производство в США, чтобы повернуть вспять стратегически ослабляющий процесс деиндустриализации, а также вывести в плюс хронически дефицитный торговый баланс, попутно пополняя казну, чтобы решить ещё проблему огромного дефицита бюджета, покрывать который приходится за счёт раздувания и без того гигантского госдолга.

И на удивление быстро эта политика начала приносить свои плоды в виде резкого ускорения экономического роста.

Во втором квартале ВВП США вырос на 3,8% в годовом исчислении, а в третьем квартале темпы роста ускорились до 4,4%, что стало самым высоким показателем за последние годы. Правда, в последнем квартале темпы роста снизились, но тому была своя причина: сокращение государственных расходов из-за шатдауна. Тем не менее общей тенденции это не изменило. И экономические успехи Трамп вполне мог конвертировать в победу своей партии на промежуточных выборах в Конгресс. И теперь получается, что решением Верховного суда США президента подбили на взлёте.

Главная проблема с решением суда даже не в том, что Трамп не сможет больше вводить пошлины. Сможет, просто на других основаниях. Но теперь у стран, против которых были введены пошлины, пропало ощущение неотвратимости наказания, то есть бессмысленности попыток добиться отмены пошлин на доступ к американскому рынку сбыта без существенных уступок Белому дому. А именно это чувство и пытался всеми силами укрепить Трамп, что приносило свои плоды: многие страны соглашались идти на уступки Вашингтону по различным вопросам, подписывая заведомо невыгодные для себя торговые соглашения с Америкой.

Конкретный пример – Евросоюз. Но теперь, после решения суда, переговорные позиции Трампа сильно ослабли. А в мире укрепляется убеждение, что пошлины могут перестать действовать. И вот уже ЕС готовится заморозить процесс ратификации подписанного ранее торгового соглашения с США, а Индия притормозила торговые переговоры.

Также западные СМИ пишут, что ужесточит свою позицию и Китай, и теперь непонятно, с чем теперь Трампу ехать через месяц в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Китай, основной торгово-экономический противник США, теперь сможет вести переговоры куда увереннее и не соглашаться на крупные уступки в рамках возможных сделок с Белым домом.

Побочным негативным эффектом от решения Верховного суда станет возможность подачи исков от американских компаний к правительству с требованием компенсировать ущерб от введённых пошлин. А это сотни миллиардов долларов для и без того дефицитного федерального бюджета.

Тревожным звонком для Трампа стало то, что за негативное для него решение Верховного суда проголосовали несколько судей, которые считались близкими к республиканцам. А это может свидетельствовать о нарастании раскола в президентской партии. То, что республиканский истеблишмент не любит Трампа, ни для кого не новость. Но после решения суда стало понятно, что эта борьба переходит уже в фазу почти открытого антитрамповского бунта, что прямо скажется на устойчивости команды и всей конструкции власти президента и ещё больше усложнит задачу удержать на своей стороне большинство в Конгрессе на промежуточных выборах.

Возникшие внутренние проблемы Белого дома могут сказаться и на его внешнеполитических действиях, например, относительно Ирана.

Уже возникла теория, что теперь Трамп может ускориться с нападением, чтобы отыграть потерю очков внутри страны военно-геополитическими успехами. Однако мы уже неоднократно писали, что атака на Иран сопряжена с огромными рисками для Трампа, если война затянется и приведёт к большим потерям армии США. Даже в случае быстрой победы рейтинг Трампа внутри страны существенно не поднимется (подавляющее большинство американцев войну с Ираном либо не поддерживают, либо относятся к вопросу равнодушно). А в случае затягивания боевых действий происходящее может стать политической катастрофой как лично для Трампа, так и для трампизма в целом, приведя республиканцев к полному разгрому на выборах в конгресс с последующим импичментом и уголовным делом против нынешнего президента США.

Кроме того, если соратники-республиканцы сделали подножку в виде решения Верховного суда, можно только догадываться, сколько подобных "подстав" будет в ходе большой войны. Всё это не значит, что Трамп точно откажется от операции против Ирана в ближайшее время, однако вполне возможно, внутриполитические проблемы добавят аргументов в пользу того, чтобы с войной повременить. По крайней мере до тех пор, пока не будет гарантирован её быстрый успех (например, в случае новой волны акций протеста в Иране). Хотя, естественно, Трамп может и не принять во внимание эти факторы. За войну с Ираном выступают многие в его окружении.

Что касается Украины, влияние отмены торговых пошлин тоже может быть двоякое.

С одной стороны, не исключено, что нарастание внутренних проблем США отвлечёт Трампа от российско-украинского конфликта и минимизирует готовность Вашингтона активно продвигать мирное соглашение путем, например, давления на Киев, чтобы там пошли на уступки территорий россиянам.

Зеленский, к слову, в последние дни несколько осмелел в плане риторики относительно действий Белого дома. Если раньше он постоянно повторял, что вывода украинских войск из Донецкой области требует только Москва, и опровергал, что аналогично поступают американцы, то в пятницу он заявил, что Белый дом и Кремль вместе давят на Киев по вопросу сдачи Донбасса.

Также на выходных он допустил, что США хотят "сменить" его на посту президента и поэтому требуют провести выборы.

Вполне возможно, что теперь на Банковой возникнет убеждение, что Трамп сильно ослабел и поэтому не стоит воспринимать всерьёз его требования, ведь всё равно он уже ничего не сделает. Хотя последствия отмены пошлин могут оказаться и противоположными: Вашингтон активизирует усилия для побуждения сторон к заключению мира, чтобы показать значимый геополитический успех Трампа в вопросе остановки войн. Тем более что задача эта в целом проще и куда менее опасна, чем боевые действия против Ирана.