Православная и католическая Пасха: когда отмечается в 2026 году
Пасха для христиан всего мира — это не просто важный праздник, а центр всего церковного года, точка, к которой ведут недели поста и молитвы и от которой начинается время особой радости и надежды. В этот день верующие вспоминают Воскресение Иисуса Христа, победу жизни над смертью и обновление, которое возможно для каждого человека — какой бы ни была его личная история. Когда отмечают праздник православные и католики в 2026 году — в нашем материале.
Когда Пасха в 2026 году
Православная Пасха (Светлое Христово Воскресение): воскресенье, 12 апреля 2026 года.
Католическая Пасха (в западной христианской традиции): воскресенье, 5 апреля 2026 года — на неделю раньше, чем у православных.
Православная Пасха в 2026‑м опирается на юлианскую пасхалию и закреплена в церковных календарях.
Духовный смысл Пасхи
Пасха — главный христианский праздник, день Воскресения Иисуса Христа и победы жизни над смертью. Для верующих это центр всего церковного года: к Пасхе ведет Великий пост и Страстная седмица, а само торжество продолжается еще 40 дней — до Вознесения.
Пасха завершает период строгого самоограничения и покаяния и открывает время радости, когда христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!" — "Воистину воскресе!".
Почему Пасха ежегодно меняет дату
У Пасхи нет фиксированного числа в календаре, потому что ее дата рассчитывается по особым правилам, соединяющим солнечный и лунный календарь.
Общая логика расчета такая:
- за основу берут день весеннего равноденствия (условно 21 марта);
- находят первое полнолуние после равноденствия;
- Пасха празднуется в первое воскресенье после этого полнолуния.