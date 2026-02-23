Пасха для христиан всего мира — это не просто важный праздник, а центр всего церковного года, точка, к которой ведут недели поста и молитвы и от которой начинается время особой радости и надежды. В этот день верующие вспоминают Воскресение Иисуса Христа, победу жизни над смертью и обновление, которое возможно для каждого человека — какой бы ни была его личная история. Когда отмечают праздник православные и католики в 2026 году — в нашем материале.

Когда Пасха в 2026 году

Православная Пасха (Светлое Христово Воскресение): воскресенье, 12 апреля 2026 года.

Католическая Пасха (в западной христианской традиции): воскресенье, 5 апреля 2026 года — на неделю раньше, чем у православных.

Православная Пасха в 2026‑м опирается на юлианскую пасхалию и закреплена в церковных календарях.

Духовный смысл Пасхи

Пасха — главный христианский праздник, день Воскресения Иисуса Христа и победы жизни над смертью. Для верующих это центр всего церковного года: к Пасхе ведет Великий пост и Страстная седмица, а само торжество продолжается еще 40 дней — до Вознесения.

Пасха завершает период строгого самоограничения и покаяния и открывает время радости, когда христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!" — "Воистину воскресе!".

Почему Пасха ежегодно меняет дату

У Пасхи нет фиксированного числа в календаре, потому что ее дата рассчитывается по особым правилам, соединяющим солнечный и лунный календарь.

Общая логика расчета такая: