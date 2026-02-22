Ночью в центре Львова раздались взрывы. В результате инцидента есть раненые, среди которых есть полицейские и военнослужащий.

Об этом сообщали местные паблики.

По информации Национальной полиции, на месте также есть погибшие.

Предварительно установлено, что взрывы начались после прибытия патруля на вызов.

Позже мэр города Андрей Садовый заявил, что после двух взрывов во Львове погибла 23-летняя полицейская.

Кроме того, пострадали 24 человек.

По данным прокуратуры, в 00:30 на линию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина, 20. После прибытия патруля прогремел взрыв.

Когда на место приехал второй экипаж, произошел еще один взрыв.

Также поврежден оказался патрульный автомобиль и гражданское транспортное средство.

Местные паблики указывают, что это происходило вблизи от львовского СИЗО и ТЦ "Магнус".

На месте происшествия работают все экстренные службы и правоохранители, а врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Прокуратура Львовской области Украины объявила о начале расследования по факту "террористического акта, повлёкшего тяжкие последствия". Отмечается, что точные обстоятельства произошедшего пока не установлены.

