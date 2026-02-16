В Одессе на улице Академика Королева взорвался автомобиль.

Об этом сначала написали местные телеграм-каналы, вскоре их информацию подтвердила Национальная полиция.

"Сообщение о взрыве автомобиля Toyota на улице Академика Королева поступило на спецлинию 102 сегодня утром. По предварительной информации, пострадал 56-летний мужчина. Он госпитализирован. На месте работают оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники полиции. Правовая квалификация события будет предоставлена ​​после выяснения всех обстоятельств", - сказано в публикации првоохранителей.

По данным телеграм-каналов, автомобиль взорвался, когда владелец активировал сигнализацию. Пострадавший - бывший военный в звании полковника.

Напомним, 6 февраля в Одессе на той же улице взорвали автомобиль аналогичной марки, в результате чего погиб 21-летний сержант-кинолог Государственной пограничной службы Руслан Каламбердиев 2004 года рождения.

А месяц назад в Оболонском районе Киева взорвался внедорожник. Взрыв произошёл во дворе дома на улице Героев Днепра, когда водитель-военнослужащий открыл багажник автомобиля.