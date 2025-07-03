В центре Луганска прогремел мощный взрыв. В результате погиб бывший "мэр" города Манолис Пилавов, ранены три человека.

Об этом сообщают российские СМИ.

Взрыв произошел на улице Тараса Шевченко, недалеко от краеведческого музея, где проходило открытие выставки о российской операции "Поток" РФ в Курской области, во время которой в марте армия РФ прошла по газопроводу. В результате взрыва помещение музея получило повреждения.

Есть информация, что в урну рядом была заложена взрывчатка.

Смерть "экс-главы" Луганска Пилавова подтвердил его смерть.

Напомним, на днях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявлял о поражении пункта управления 8-й общевойсковой армии РФ во время по Донецку.

Война в Украине идет 1226-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По информации украинского военного с позывным "Мучной", россияне захватили свое первое село в Днепропетровской области - Дачное. Deep State заявляет о фиксации ряда других продвижений у границ Днепропетровской области - в Новосергеевке и Богатыре. Кроме того, несколько западных СМИ сообщили, что США приостановили поставку ракет к ПВО и боеприпасов Украине.

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