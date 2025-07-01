Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет о поражении пункта управления 8-й общевойсковой армии РФ во время вчерашнего удара по Донецку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба.

"Этот высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции по Покровску и Торецку", – заявил Генштаб ВСУ.

В заявлении говорится, что в настоящее время потери россиян уточняются.

В РФ официально прилет по штабу армии в Донецке не подтверждали.

По данным российских военных пабликов, 8-я армия РФ наступает сейчас на Константиновку между Торецком и Покровском.

Напомним, накануне местные телеграм-каналы писали о прилете в районе здания Донецкого института цветных металлов. Российская пресса заявляла о раненых в результате удара ракетами Storm Shadow.

Война в Украине идет 1224-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State впервые подтвердил бои на территории Днепропетровской области. Также российские военные паблики заявляют о продвижении в тактически важном селе Каменское под Запорожьем. С высот Каменского, как заявило украинское командование, открывается возможность вести огонь из ствольной артиллерии по областному центру.

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