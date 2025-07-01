Генштаб ВСУ заявил о поражении пункта управления наступающей на Покровск армии РФ во время удара по Донецку
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет о поражении пункта управления 8-й общевойсковой армии РФ во время вчерашнего удара по Донецку.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба.
"Этот высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции по Покровску и Торецку", – заявил Генштаб ВСУ.
В заявлении говорится, что в настоящее время потери россиян уточняются.
В РФ официально прилет по штабу армии в Донецке не подтверждали.
По данным российских военных пабликов, 8-я армия РФ наступает сейчас на Константиновку между Торецком и Покровском.
Напомним, накануне местные телеграм-каналы писали о прилете в районе здания Донецкого института цветных металлов. Российская пресса заявляла о раненых в результате удара ракетами Storm Shadow.
Война в Украине идет 1224-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 июля 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State впервые подтвердил бои на территории Днепропетровской области. Также российские военные паблики заявляют о продвижении в тактически важном селе Каменское под Запорожьем. С высот Каменского, как заявило украинское командование, открывается возможность вести огонь из ствольной артиллерии по областному центру.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play