В России сообщили об ударе ракетами Storm Shadow по центру Донецка. Фото и видео
Сегодня вечером по подконтрольному России Донецку был нанесен ракетный удар. Есть раненые.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
По информации пабликов, удар наносился ракетой Storm Shadow.
Российские медиа публикуют видео последствий удара по центру Донецка. Они сообщают, что "по меньшей мере два человека ранены в результате удара ВСУ ракетами Storm Shadow".
В свою очередь местные паблики пишут о прилете в районе здания Донецкого института цветных металлов.
Ранее мы писали, что весной Донецк подвергся мощной атаке беспилотников.
Война в Украине идет 1223-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июня 2025 года в обновляемом онлайне.
Накануне украинские СМИ писали, что российские войска начали доставать ствольной артиллерией до окраин города Сумы. В частности, россияне нанесли артиллерийский удар по селу Песчаное, которое находится менее чем в километре от границы Сум. В Силах обороны юга Украины сообщили, что армия РФ на Запорожском направлении пытается захватить плацдарм в районе Каменского.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play