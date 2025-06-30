Сегодня вечером по подконтрольному России Донецку был нанесен ракетный удар. Есть раненые.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По информации пабликов, удар наносился ракетой Storm Shadow.

Российские медиа публикуют видео последствий удара по центру Донецка. Они сообщают, что "по меньшей мере два человека ранены в результате удара ВСУ ракетами Storm Shadow".

В свою очередь местные паблики пишут о прилете в районе здания Донецкого института цветных металлов.

Ранее мы писали, что весной Донецк подвергся мощной атаке беспилотников.

Война в Украине идет 1223-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские СМИ писали, что российские войска начали доставать ствольной артиллерией до окраин города Сумы. В частности, россияне нанесли артиллерийский удар по селу Песчаное, которое находится менее чем в километре от границы Сум. В Силах обороны юга Украины сообщили, что армия РФ на Запорожском направлении пытается захватить плацдарм в районе Каменского.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play