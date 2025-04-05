В ночь на 5 апреля Донецк подвергся одной из самых мощных атак беспилотников за последнее время.

Об этом сообщает SHOT.

По информации, над городом и соседними районами раздались десятки взрывов.

Со слов очевидцев, атака дронами началась около часа ночи. Люди находят на улицах множество обломков дронов.

Отмечается, что системы ПВО сбили несколько БпЛА в районе стадиона "Донбасс Арена" и над центром города. Также системы ПВО работали над Макеевкой и Горловкой.

По состоянию на утро официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

При этом ночью Вооруженные силы РФ нанесли удар беспилотниками по Кривому Рогу. В результате обстрела стало известно об одной погибшей 56-летней женщине.

3 апреля россияне атаковали ударными дронами Харьков. Погибли четыре человека, еще 35 пострадали. Среди раненых - трое несовершеннолетних.

Война в Украине идет 1137-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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