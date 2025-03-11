В ночь на 11 марта Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ.

Сбито 69 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Всего после атаки дронов на Подмосковье есть двое погибших, пострадали 20 человек, включая трех детей, сообщили российские паблики.

По заявлению властей и российских пабликов, есть повреждения домов и машин.

Один дрон влетел в многоэтажку в Раменском. В квартире на последнем этаже начался пожар. Предварительно, никто не пострадал.

Также дроны повредили несколько многоэтажек в Видном. В крыше одной из них беспилотник пробил большую дыру.

Один из дронов врезался в частный дом в коттеджном поселке Высокий Берег.

Обломки одного из беспилотников повредили многоэтажку на Домодедовской улице в Москве.

В Домодедово обломки беспилотника упали на местную парковку "Мираторга". Там начался сильный пожар. Повреждены более 20 автомобилей.

Также обломки БПЛА упали в районе ж/д станции Домодедово, повредив часть полотна - движение поездов остановлено.

Сейчас нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область.

Кроме того, по соображениям безопасности закрыты аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский, сообщает Росавиация.

В минобороны РФ заявили, что российская ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников.

Из них 91 - над Московской областью. По словам мэра Москвы Собянина, атака продолжается и в эти минуты. Он назвал этот налет самым массированным за всю историю конфликта.

Ещё 126 дронов сбиты над Курской областью.

Налет стал самым массовым в 2025 году, заявили и в МО РФ.

Новые кадры из Подмосковья после атаки дронов публикуют российские телеграм-каналы.

На видео - парковка в Домодедово, где погиб мужчина, а также жилые дома, куда попали дроны (либо их обломки).

Американский подкастер Лекс Фридман рассказал, что находится в Москве и оказался рядом с местом ночной атаки дронов. По его словам, когда он был в Украине, то тоже стал свидетелем прилетов.

"Это не действия двух сторон, которые стремятся к миру", - считает Фридман.

Он не сообщал причину визита в Москву, но телеграм-каналы предполагали, что подкастер возьмет интервью у Владимира Путина.

Война в Украине идет 1112-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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