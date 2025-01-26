Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного разведывательного управления МО Украины повторно поразили объекты Рязанской нефтеперерабатывающей компании, задействованной в обеспечении российской оккупационной армии.

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

Предприятие, в частности, производит дизельное горючее и реактивное топливо ТС-1. Рязанский НПЗ входит в четверку крупнейших НПЗ российской федерации

Также оперативная группа Тихоокеанского флота ракетных войск поразила передовой пункт управления в районе населенного пункта Корнево, что в Курской области России.

Результаты и масштабы повреждений уточняются.

"Боевая работа по пунктам управления врага и важным объектам, задействованным в обеспечении армии российских агрессоров, будет продолжаться", - говорится в сообщении.

Война в Украине идет 1068-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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