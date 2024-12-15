В России подорвали железнодорожное полотно к Ульяновскому моторному заводу. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"14 декабря 2024 года в ульяновске на россии взрыв разрушил железнодорожное полотно - военная логистика оккупационной армии россии испытала очередное осложнение", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что процесс ослабления объектов логистики, используемых РРоссией для ведения геноцидной войны против Украины, продолжается.

Напомним, 14 декабря в Краснодарском крае РФ на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30. А 13 декабря в результате пожара в Краснодарском крае вышли из строя три российских железнодорожных локомотива.

Также СМИ со ссылкой на источники писали, что вчера СБУ вместе с ГУР и ВСУ провели операцию в тылу россиян в Запорожской области, уничтожив локомотив и 40 вагонов-цистерн с топливом на 4 миллиона долларов.

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