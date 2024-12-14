Сегодня ночью Силы обороны Украины ударили по одному из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла в России. В результате поражения начался сильный пожар.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В ночь на 14 декабря 2024 года подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" в Орловской области РФ", - говорится в сообщении.

Линейная производственно-диспетчерская станция "Стальная лошадь" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ.

Результаты боевой работы уточняются.

Телеграм-каналы публикуют кадры горящей нефтебазы.

Напомним, 29 ноября разведчики поразили три российских радиолокационных комплекса в оккупированном Крыму.

Война в Украине идет 1025-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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