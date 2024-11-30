Разведчики поразили три российских радиолокационных комплекса в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России", - говорится в сообщении.

Поражены РЛС "Каста-2Е2" и два РЛС "Подлет".

"Огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается", - добавили в разведке.

В ГУР напомнили, что 28 ноября разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет", стоимостью 5 миллионов долларов.

Ранее в Генштабе сообщили, что 24 ноября Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию ​​ЗРК "С-400" в Курской области.

Война в Украине идет 1011-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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