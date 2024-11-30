Сегодня утром начался налёт беспилотников на российскую республику Дагестан. В аэропорту Махачкалы ввели ограничения на полёты.

Накануне местные власти заявляли об атаке на город Каспийск (сообщают, что она была отражена, и прилетов нет).

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал атаку дронов на Дагестан.

"Каспийск в Дагестане. Туда снова долетели БПЛА. Отмечу, что порт в Каспийске служит важной базой для российской Каспийской флотилии и различных военных подразделений вс рф. Кроме этого, он расположен вдоль маршрутов, используемых Ираном для поставки оружия в Россию", - написал он.

Напомним, впервые дроны атаковали Дагестан 6 ноября. Коваленко сообщил, что в Каспийске был атакован порт. Паблики писали, что это пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ.

Накануне в России заявляли о сбитии 25 дронов.

Война в Украине идет 1011-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.