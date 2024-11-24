Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию ​​ЗРК "С-400" в Курской области. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

"В ночь на 24 ноября подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии рф на территории Курской области", - говорится в сообщении.

В России заявляли, что ночью сбили над Курской областью две ракеты и 27 беспилотников. Тип ракет официально ни Украина, ни Россия не указывали.

Накануне силы обороны Украины поразили склад боеприпасов в Брянской области РФ. Беспилотники "нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060 центра материально-технического обеспечения" минобороны РФ.

Война в Украине идет 1005-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.

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