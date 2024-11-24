Следующий удар ракетами ATACMS Украина может нанести по Ростовской области, где расположены четыре военных аэродрома.

Такое предположение выдвигает The Wall Street Journal.

"В Вашингтоне ранее составили карту с 200 военными целями в России для ракет ATACMS. ВСУ могут ударить американским дальнобойным оружием как минимум по четырем военным аэродромам в Ростовской области", – говорится в публикации.

Издание при этом ссылается на карту, которую составила общественная организация "Институт изучения войны".

Отметим, что второй и последний удар "дальнобоем" по России Украина произвела в среду, 20 ноября.

После этого, в ночь на четверг Россия применила по Украине новую ракету средней дальности, которая предположительно поразила "Южмаш" в Днепре. Путин пригрозил, что такие удары могут быть продолжены.

После этого новых обстрелов западными дальнобойными ракетами ВСУ не предпринимали.

Война в Украине идет 1005-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.

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