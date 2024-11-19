Италия не поддерживает решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России, хотя и понимает его.

Об этом заявила премьер-министр Джорджа Мелони, передаёт издание Axar.

"Соответствующее решение президента США Джо Байдена стало ответом на российские атаки накануне саммита G20. Но мы сделали другой выбор. Это редкий случай, когда все политические силы согласны. Мы всегда фокусировались на обеспечении безопасности (Украины - ред.) системами ПВО", – заявила Мелони.

Ранее в Il Messaggero писали, что Рим хочет сделать из плана победы Владимира Зеленского план достижения мира с РФ.

"Меньше говорить о ракетах, танках и "победе" и больше говорить о мире, деэскалации ситуации, прежде всего с прицелом на восстановление Украины, учитывая, что соответствующий саммит в 2025 году принимает Италия", – было сказано в публикации.

Напомним, в Италии объявили, что второй саммит мира по Украине нужно провести с участием Москвы.

"Убеждены, что мир требует привлечения всех заинтересованных сторон и диалога с ними, <...> проведения второго мирного саммита с участием всех сторон, включая Россию, и всех заинтересованных глобальных игроков", – говорится в декларации министров иностранных дел Италии и Швейцарии.