Владимир Зеленский не подтвердил, что по складу боеприпасов в Брянской области России ВСУ нанесли удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун" - и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать", - отметил президент.

При этом он подтвердил, что Украине разрешили бить по территории РФ западными ракетами.

"Теперь, когда есть соответствующие решения - и не только в медиа, но и соответствующих стран, - очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", - сказал Зеленский.

Напомним, сначала журналист Юрий Бутусов сообщил, что Украина сегодня впервые нанесла удар американскими ракетами ATACMS по территории РФ.

Затем Министерство обороны России подтвердило эту информацию. Минобороны РФ заявило, что были сбиты пять ракет ATACMS и еще одна повреждена. Обломки упали на "техническую территорию военного объекта", вызвав пожар.