Сегодня Украина уже ударила американскими ракетами ATACMS по территории РФ. Ракеты поразили склад боеприпасов в Брянской области.

Об этом сообщает в Фейсбуке главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на источники.

Власти Брянской области заявляли об атаке на регион беспилотников, а Генштаб ВСУ тоже не упоминал об атаке американскими ракетами.

Напомним, ранее американские источники заявляли, что Вашингтон дал разрешение на удары дальнобойным оружием только по Курской области.

Вскоре после появления публикации Бутусова в комментарии "Каналу 24" Генштаб заявил, что не владеет информацией об ударах американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.

Напомним, сегодня Кремль заявил о возможности ядерного ответа на дальнобойные удары по РФ.

Мы анализировали, какой может быть реакция РФ на дальнобойные удары.