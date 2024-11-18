Рим не разрешил Киеву применять переданное оружие за пределами Украины
Италия отказалась разрешить Киеву применять оружие за пределами своей территории.
Об этом сообщает газета Le Monde.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил позицию Италии в отношении оружия, поставляемого в Украину.
"Наша позиция по поводу использования оружия Украиной не изменилась: оно может быть использовано только на украинской территории", - заявил министр в кулуарах встречи глав дипломатии ЕС в Брюсселе.
Таяни сделал это уточнение после того, как Вашингтон частично разрешил Украине нанести удар по российской территории ракетами дальнего радиуса действия.
Министр иностранных дел Италии заявил, что "выступает за мирную конференцию с участием россиян, китайцев, индийцев и бразильцев".
"Я надеюсь, что Пекин сможет сыграть положительную роль в том, чтобы заставить Москву понять, что эту бессмысленную войну необходимо прекратить", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Штаты не разрешили Украине бить по России британскими ракетами Storm Shadow.
А издание Le Figaro опубликовало и удалило информацию о разрешении властей Великобритании и Франции бить по России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Такую новость французская газета распространила вчера после сообщений о снятии Байденом запрета на удары дальнобойными ракетами ATACMS по РФ. Но сейчас статью на сайте издания отредактировали, убрав оттуда отрывок о Storm Shadow.
К тому же министр иностранных дел страны Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не снимал запрета на дальнобойные удары по РФ.