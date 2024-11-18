Италия отказалась разрешить Киеву применять оружие за пределами своей территории.

Об этом сообщает газета Le Monde.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил позицию Италии в отношении оружия, поставляемого в Украину.

"Наша позиция по поводу использования оружия Украиной не изменилась: оно может быть использовано только на украинской территории", - заявил министр в кулуарах встречи глав дипломатии ЕС в Брюсселе.

Таяни сделал это уточнение после того, как Вашингтон частично разрешил Украине нанести удар по российской территории ракетами дальнего радиуса действия.

Министр иностранных дел Италии заявил, что "выступает за мирную конференцию с участием россиян, китайцев, индийцев и бразильцев".

"Я надеюсь, что Пекин сможет сыграть положительную роль в том, чтобы заставить Москву понять, что эту бессмысленную войну необходимо прекратить", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Штаты не разрешили Украине бить по России британскими ракетами Storm Shadow.

А издание Le Figaro опубликовало и удалило информацию о разрешении властей Великобритании и Франции бить по России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Такую новость французская газета распространила вчера после сообщений о снятии Байденом запрета на удары дальнобойными ракетами ATACMS по РФ. Но сейчас статью на сайте издания отредактировали, убрав оттуда отрывок о Storm Shadow.

К тому же министр иностранных дел страны Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не снимал запрета на дальнобойные удары по РФ.