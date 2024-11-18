Украина может начать наносить дальнобойные удары западными боеприпасами не только по Курской области, как писали СМИ.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Первоначальные украинские усилия, как ожидается, будут сосредоточены на Курской области и вокруг нее, хотя они могут быть расширены", - пишет издание.

По данным газеты, своим разрешением Джо Байден "хочет поставить Украину в наилучшее возможное положение перед мирными переговорами", которые, как ожидается, Дональд Трамп начнет после инаугурации.

При этом в Белом доме считают, что решение "будет иметь весьма конкретный и ограниченный эффект" на поле боя и не должно спровоцировать эскалацию.

Наряду с публикациями СМИ поступают официальные комментарии по поводу разрешения. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок по сути подтвердила позволение США для Украины на дальнобойные удары по РФ.

"Решение американской стороны - и я хотела бы подчеркнуть, что это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнерами - крайне важно в данный момент", — заявила Бербок в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС.

Между тем издание Le Figaro удалило информацию о разрешении властей Великобритании и Франции бить по России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Такую новость французская газета распространила вчера после сообщений о снятии Байденом запрета на удары дальнобойными ракетами ATACMS по РФ. Но сейчас статью на сайте издания отредактировали, убрав оттуда отрывок о Storm Shadow.

Однако министр иностранных дел страны Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не снимал запрета на дальнобойные удары по РФ. Его слова передает Reuters.

"Мы открыто заявили, что это вариант, который мы рассмотрим, если он позволит нанести удар по цели, откуда Россия в настоящее время осуществляет агрессию на украинской территории. Так что ничего нового с другой стороны", — заявил министр перед встречей министров ЕС в Брюсселе.

О возможных последствиях разрешения Байдена мы писали в отдельном материале.