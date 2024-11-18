Сын Дональда Трампа раскритиковал вероятное решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Киеву дальнобойные удары по РФ.

Он заявил, что это провоцирует Третью мировую войну и назвал авторов решения "имбецилами".

"Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным, что начнется Третья мировая война, прежде чем у моего отца появится шанс принести мир и спасти жизни. Надо обеспечить себе триллионные доходы. Жизни никого не волнуют! Имбецилы!" - написал Трамп-младший в соцсети X.

А вот сын одного из спонсоров демократов, миллиардера Джорджа Сороса Алекс назвал разрешение на удары дальнобойными ракетами "отличной новостью".

В свою очередь и американский миллиардер Илон Маск прокомментировал сообщения СМИ о решении Байдена дать Украине разрешение на "дальнобой".

Он в соцсети Х согласился с мнением, что "либералы любят войну", которая "способствует росту масштабов государственного управления".

"Это правда", - ответил Маск.

Также известная трампистка, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила Байдена в попытке развязать Третью мировую.

"Покидая свой пост, Джо Байден опасно пытается развязать Третью мировую войну, разрешив Украине использовать американские ракеты большой дальности по России.

Американский народ 5 ноября дал мандат против этих последних решений Америки и НЕ хочет финансировать или вести иностранные войны. Мы хотим решить свои собственные проблемы. Хватит, это надо прекратить", - написала Грин.

Напомним, западные СМИ сообщили, что уходящий президент США Джо Байден разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS дальностью 190 миль на территории Курской области.

Мы разбирались в отдельном материале, что это значит и какие будут последствия.