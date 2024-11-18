Трамп-младший осуждает дальнобойные удары по РФ. Скриншот видео

Сын Дональда Трампа раскритиковал вероятное решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Киеву дальнобойные удары по РФ.

Он заявил, что это провоцирует Третью мировую войну и назвал авторов решения "имбецилами".

"Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным, что начнется Третья мировая война, прежде чем у моего отца появится шанс принести мир и спасти жизни. Надо обеспечить себе триллионные доходы. Жизни никого не волнуют! Имбецилы!" - написал Трамп-младший в соцсети X.

А вот сын одного из спонсоров демократов, миллиардера Джорджа Сороса Алекс назвал разрешение на удары дальнобойными ракетами "отличной новостью".

В свою очередь и американский миллиардер Илон Маск прокомментировал сообщения СМИ о решении Байдена дать Украине разрешение на "дальнобой".

Он в соцсети Х согласился с мнением, что "либералы любят войну", которая "способствует росту масштабов государственного управления".

"Это правда", - ответил Маск.

Также известная трампистка, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила Байдена в попытке развязать Третью мировую.

"Покидая свой пост, Джо Байден опасно пытается развязать Третью мировую войну, разрешив Украине использовать американские ракеты большой дальности по России.

Американский народ 5 ноября дал мандат против этих последних решений Америки и НЕ хочет финансировать или вести иностранные войны. Мы хотим решить свои собственные проблемы. Хватит, это надо прекратить", - написала Грин.

Напомним, западные СМИ сообщили, что уходящий президент США Джо Байден разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS дальностью 190 миль на территории Курской области.

Мы разбирались в отдельном материале, что это значит и какие будут последствия.

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