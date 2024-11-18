Киев все еще не получил разрешения на удары по территории России британскими ракетами Storm Shadow.

Об этом пишет газета The Sun.

Издание отмечает, что США продолжают блокировать использование британских ракет, несмотря на то, что дали добро на использование собственных систем ATACMS для нанесения ограниченных ударов вглубь территории России.

"Многочисленные источники" The Sun подтвердили, что "усилия Великобритании пока не убедили Джо Байдена дать добро на пожертвованное нами оружие, которое имеет большую дальность, но для наведения требует использования американских технологий".

Ранее издание Le Figaro опубликовало и удалило информацию о разрешении властей Великобритании и Франции бить по России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Такую новость французская газета распространила вчера после сообщений о снятии Байденом запрета на удары дальнобойными ракетами ATACMS по РФ. Но сейчас статью на сайте издания отредактировали, убрав оттуда отрывок о Storm Shadow.

К тому же министр иностранных дел страны Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не снимал запрета на дальнобойные удары по РФ.

Также мы разбирались в отдельном материале, каким будет ответ РФ на удары "дальнобоем".