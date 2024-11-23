Вооружённые силы Украины могут применять французские ракеты по российской территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью службе новостей ВВС.

Он добавил, что удары французскими ракетами дальнего радиуса действия по России могут наноситься "в логике самообороны" Киева.

При этом Барро не подтвердил, что военная помощь Парижа уже была использована.

"Принцип установлен... наши послания президенту Зеленскому были хорошо приняты", – сказал министр.

Он также не исключил отправки французских войск в Украине.

"Мы не исключаем ни одного варианта", – сказал Барро и выразил готовность пригласить Украину в НАТО.

"Мы готовы предложить приглашение, и поэтому в наших дискуссиях с друзьями и союзниками, а также с друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы они приблизились к нашим позициям", – сказал Барро.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж отправит Украине около десяти ракет Scalp.

Напомним, Франция поддержала "план победы" Зеленского и анонсировала поставку Киеву первых самолётов Mirage-2000 в начале следующего года.