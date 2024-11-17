Президент Франции Эмманюэль Макрон дал понять, что не будет говорить с главой РФ Владимиром Путиным, как это сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Об этом сообщает BMF TV.

Макрон заявил, что поговорит с Путиным, когда это "позволит контекст". При этом, по словам французского лидера, российский президент "не готов к переговорам", поскольку "не хочет мира".

"В нынешнем контексте, я думаю, ясно, что намерения президента Путина заключаются в том, чтобы усилить боевые действия (в Украине - Ред.), мы видели это в течение нескольких недель", – сказал Макрон, который сегодня прибыл в Аргентину.

"Какими бы ни были его заявления, он не хочет мира и не готов вести переговоры", – добавил президент Франции.

Макрон также заявил, что нужно "подтолкнуть Россию прекратить войну и перейти к мирным переговорам на условиях, которые уважают международное право".

Напомним, после победы Дональда Трампа на выборах в США Макрон заявил, что Европа "больше не может быть травоядной".

Ранее в AFP писали, что Макрон намерен вместе с Трампом достичь мира и справедливости.