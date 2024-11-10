Франция отправит Украине "около десятка" ракет Scalp. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню изданию JDD.

"Чтобы позволить Украине наносить удары за линией фронта, на днях я подписал передачу около десяти ракет Scalp, как это обещал сделать президент республики Владимиру Зеленскому", - заявил министр.

Также Лекорню анонсировал новые поставки зенитных ракет «Мистраль» для укрепления украинской ПВО накануне зимы.

"С наступлением зимы глубокие удары России по территории Украины, вероятно, активизируются. Мы вновь будем поставлять ракеты "Мистраль", в частности, для защиты зон боевых действий", - добавил министр.

Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе нет единства относительно дальнейшей помощи Украине, если Дональд Трамп станет президентом США и прекратит финансирование Киева.

Война в Украине идет уже 989-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.